Венесуэла назвала «безумием» слова Трампа о военном вмешательстве

Слова президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Венесуэле - «безумие, абсолютный экстремизм», заявил в эфире национального телевидения министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино. «США правит экстремистская элита, и я уже не знаю, что происходит и что будет дальше со всем миром», - добавил он. «Беспрецедентной угрозой национальному суверенитету» назвал слова Трампа и министр связи южноамериканской республики Эрнесто Вильегас.

«Я не исключаю военного варианта - у нас множество вариантов касательно Венесуэлы», - сказал Трамп накануне в собственном гольф-клубе в Нью-Джерси. Общую ситуацию в Венесуэле он охарактеризовал как «хаос». Минобороны США тут же заявило, что «не получало никаких приказов относительно Венесуэлы». Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон уточнил, что все обвинения Венесуэлы в подготовке США военной операции являются «инсинуациями», тем не менее США готовы защищать граждан США и свои национальные интересы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к администрации президента США с просьбой о телефонном разговоре с Трампом. Белый дом отказал ему в этой просьбе. «Трамп переговорит с лидером Венесуэлы, как только в стране будет восстановлена демократия», - говорилось в ответе администрации США.