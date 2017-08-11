Мадуро признал верховенство Конституционной ассамблеи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал верховенство Конституционной ассамблеи, сформированной социалистической партией, сообщает Reuters. «Будучи главой государства, я подчиняюсь полномочиям этой Конституционной ассамблеи», - заявил он. Сами полномочия ассамблеи Мадуро назвал «суверенными, исключительными и великолепными».

К лидеру ассамблеи Делси Родригес Мадуро обратился как к «мадам президент», отметив, что он – «всецело к ее услугам».

Сформированная 6 дней назад Конституционная ассамблея, в которую вошли 545 делегатов, вызвала критику международного сообщества. США расширили санкции против Венесуэлы. Выборы в нее прошли на фоне протестов оппозиции и заявлений о фальсификациях. Ранее оппозиция провела «народный референдум», на котором большинство выступило против созыва ассамблеи.

Конституционная ассамблея объявила себя вышестоящим органом по отношению к конгрессу, где большинство контролирует оппозиция. Таким образом, конгресс оказался отрезанным от законодательных функций – препятствовать инициативам ассамблеи он не может. Первый вице-президент ассамблеи Аристобуло Истурис заверял, что новый орган власти никому не угрожает, а лишь ищет путей сосуществования.