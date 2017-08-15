Автомобиль BMW врезался в пиццерию под Парижем: 1 человек погиб, 13 ранены

В городке Сет-Сор под Парижем с населением 450 человек автомобиль BMW врезался в пиццерию. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Пьера-Анри Бранде.

Инцидент произошел 14 августа около 20.40. Автомобиль въехал в террасу пиццерии. В результате погибла 13-летняя девочка, еще 13 человек получили ранения, состояние 5 из них тяжелое.

Водителем оказался 32-летний француз, не известный ранее полиции. Он обвиняется в преднамеренном наезде на людей. Власти проверяют его на предмет наркотического опьянения. Расследованием занимается французская жандармерия. Ее представители не считают версию теракта приоритетной. Об этом, в частности, заявил зампрокурора республики Эрик де Валроже. Тем не менее связь задержанного с террористами проверяется.