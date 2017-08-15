«Коммерсантъ»: Поправки в закон о захоронении отходов могут осложнить ликвидацию свалок

Проект правительственных поправок в закон о захоронении твердых коммунальных отходов, разработанный Минприроды, предполагает отсрочку платежей для операторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа. Расходы на плату при захоронении должны учитываться в коммунальном тарифе. Операторы обязаны вносить платеж с 1 января 2016 г., но «тарифы на услуги даже для действующих организаций жилищно-коммунального хозяйства» пересмотрены не были, а их собственной прибыли для этого недостаточно, говорится в пояснительной записке к документу.

Из проекта следует, что плата за 2016 г. может быть внесена до 1 января 2019 г., а квартальные авансовые платежи за 2017 г. – до 1 марта 2020 г. Весь сбор предлагается выплачивать тремя равными платежами с 1 марта 2018 г. Отсрочка вводится, «чтобы избежать банкротств операторов и их ухода от ответственности».

«Если посчитать все корректно, а не отдавать на откуп коммунальщикам», то тарифы для населения в 2020 г. вырасти не должны, предупреждают в министерстве. После введения отсрочки речь должна идти не о росте тарифов для населения, а о том, как легализовать платеж за 2016 г., отмечает директор ассоциации ЖКХ «Развитие» Алексей Макрушин. С введением платежа расходы операторов выросли примерно на 20%, что стимулирует снижать долю захоронений. В результате больше отходов отправляется на переработку. По его оценкам, в расходах граждан они находятся в пределах 2% от общих за ЖКХ.

Для выбора оптимального периода отсрочки Минприроды обратилось в ФАС, но документ в ведомство еще не поступил.

«Плата за негативное воздействие должна быть направлена на ликвидацию свалок. Если убрать ее сегодня, возникнут сложности с их ликвидацией», – прогнозирует председатель комиссии по экологии и защите окружающей среды Общественной палаты Альбина Дударева.