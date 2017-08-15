DW: В партии Шредера недовольны его выдвижением в совет «Роснефти»

В Социал-демократической партии Германии считают, что выдвижение их соратника, экс-канцлера Герхарда Шредера, в совет директоров «Роснефти» усложнило предвыборную ситуацию для всей партии и для претендующего на пост канцлера Мартина Шульца. Это сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на источники в СДПГ. Руководитель фракции СДПГ в бундестаге Хубертус Хайль заявил, что выдвижение – это личное решение Шредера и никто не может ему диктовать, что делать. Мартин Шульц не будет претендовать на должности в частном бизнесе после работы на посту канцлера, если он займет этот пост, заверил Хайль.

Однако на самом деле в партии «обескуражены и даже шокированы» новостью про Шредера, говорят источники радиостанции. По их словам, на закрытых встречах в СДПГ говорят об отсутствии у экс-канцлера «чувствительности» и не одобряют, что он ищет дополнительные источники дохода, несмотря на жалованье экс-канцлера.

Официальный представитель правительства и канцлера Германии Штеффен Зайберт отказался комментировать выдвижение Шредера в совет директоров «Роснефти». По мнению не названных DW обозревателей, это выдвижение в преддверии сентябрьских выборов в бундестаг пойдет на пользу лидеру Христианско-демократического союза Ангеле Меркель, основному конкуренту Шульца.