Суд в Самаре 18 августа вынесет приговор экс-полковнику Квачкову

Приволжский окружной военный суд (Самара) после завершения прений сторон во вторник назначил на 18 августа оглашение приговора по делу полковника в отставке Владимира Квачкова.

Квачкову инкриминировались призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК России). Однако в ходе прений 4 августа гособвинитель попросил суд о переквалификации обвинения на ч. 1 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды) и попросил назначить экс-полковнику наказание за данное преступление в виде трех лет лишения свободы плюс один год неотбытого наказания путем полного или частичного сложения.

В пресс-службе уточнили, что суд пока не принял решения о переквалификации дела.

Со своей стороны адвокаты Квачкова на прениях во вторник продолжили заявлять о невиновности своего подзащитного и просили суд оправдать его.

8 февраля 2013 г. Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке организации вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности. Позже Верховный суд снизил наказание до 8 лет.