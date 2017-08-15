Самолет «Победы» сел в Волгограде из-за закурившей в полете женщины

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Махачкалы в Москву, вынужденно сел в Волгограде, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Елену Селиванову.

«Один из пассажиров закурил в туалете во время полета. Сработали датчики, и было принято решение посадить самолет в Волгограде», - пояснила она.

По ее словам, нарушителя в аэропорту встретили сотрудники полиции. По информации пресс-службы аэропорта, самолет Махачкала - Москва, на борту которого было 183 пассажира, сел в Волгограде в 19.04 мск.

«Нарушитель - женщина и ее подруга с багажом остались в Волгограде», - уточнил пресс-секретарь аэропорта Ярослав Зимин.