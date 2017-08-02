Прокуратура проверит отказ «Победы» посадить в самолет жену пресс-секретаря патриарха

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку в связи с отказом авиакомпании «Победа» пассажиру в воздушной перевозке. Об этом сообщает агентство «Москва». Проверка проводится по сообщениям СМИ о том, что 1 августа 2017 г. женщине отказали в посадке на рейс Москва - Геленджик, куда она должна была лететь с мужем и шестью детьми. Ей отказали в перевозке, хотя у нее был куплен билет, потому что в самолете не осталось свободных мест, напоминает «Москва».

Прокуратура пообещала привлечь всех виновных к ответственности, если проверка выявит, что для этого есть основания.

На рейс, несмотря на наличие билета и посадочного талона, не пустили жену пресс-секретаря патриарха Кирилла - священника Александра Волкова. Об этом 1 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на записи супругов в соцсетях.

Пресс-секретарь патриарха уточнил, что у всей семьи «были предоплаченные места всем летевшим, выписаны вчера вечером посадочные на всех». «В аэропорту оказалось, что раньше нас пригласили группу с трансфера и ей отдали все места, в том числе одно из наших. Кто первый встал, того и тапки», — написал Волков. После переговоров с авиакомпанией семья решила, что священник полетит с детьми рейсом «Победы», его жена полетит другим рейсом, несколькими часами позже. Волкова добавила, что деньги за билет им вернуть отказались.

Затем Волков сообщил, что ему позвонила пресс-секретарь авиакомпании, «извинилась и без всяких оправданий признала вину компании». Потом письмо с извинениями ему прислал гендиректор «Победы» и предложил «вполне адекватную компенсацию всей семье в возможности перелета "Победой" по любому выбранному нами направлению».

«Извинения полностью приняты, инцидент исчерпан, претензий не имеем», - заключил Волков.