United обещала компенсировать до $10 000 за согласие отказаться от перелета в случае овербукинга

В попытке исправить репутацию после скандального инцидента с силовой высадкой пассажира United Airlines пообещала предлагать до $10 000 клиентам, которые добровольно будут уступать свои места в случае овербукинга и необходимости снять несколько человек с рейса. Как сообщает Reuters, это заявление компания сделала после того, как ее конкурент Delta сообщила о планах выплачивать таким добровольцам до $9950 за отказ лететь по купленному билету.

United также пообещала принять меры по сокращению практики овербукинга и по улучшению работы с неудовлетворенными клиентами. «Наша цель – сократить до минимума число ситуаций, когда мы невольно вынуждены отказывать в перевозке клиенту, и стать более ориентированной на пассажира компанией», – говорится в заявлении перевозчика. Обычно United продает до 3% «лишних» билетов, чтобы компенсировать перелеты с пустыми местами из-за неявки пассажиров, отмечает Reuters.

Авиакомпания также пообещала, что больше не будет просить помощи у силовых структур, чтобы помешать пассажирам сесть на самолет, а также не будет требовать высадки от пассажиров, которые уже заняли свои места в салоне. Также перевозчик пообещал с июня изменить процедуру выплаты компенсаций за утерянный багаж и платить до $1500 за пропавшие чемоданы и их содержимое. Принятые решения гендиректор United Оскар Муньос назвал поворотным моментом для всех в компании.

Две недели назад сотрудники United Airlines приняли решение насильно высадить из самолета 69-летнего Дэвида Дао, который отказывался уступить место одному из сотрудников авиакомпании, который должен был лететь тем же рейсом. Ситуация, когда четырем сотрудникам перевозчика не хватило мест для перелета в Луисвилль, возникла из-за овербукинга. Добровольцев, чтобы уступить им места, не нашлось, компания выбрала, кого высадить, по списку самых дешевых билетов и самых нечастых клиентов. Дэвид Дао отказывался сойти, так как, по его словам, ему наутро предстояло выйти на работу, его вытащили из салона силой. Другие пассажиры снимали столкновение на видео и выложили записи в соцсетях. Адвокат Дао заявил журналистам, что ему выбили два зуба, сломали нос и он перенес сотрясение мозга. United Airlines после этого принесла извинения, но некоторое время защищала принятые решения.