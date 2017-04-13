Транспорт
Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: $700 млн за овербукинг

Капитализация United Continental Holdings сократилась почти на $700 млн за день

Причина - скандал на борту входящей в холдинг авиакомпании United Airlines
Капитализация United Continental Holdings сократилась за день почти на $700 млн после скандала на борту входящей в холдинг авиакомпании United Airlines
Капитализация United Continental Holdings сократилась за день почти на $700 млн после скандала на борту входящей в холдинг авиакомпании United Airlines
David J. Phillip / AP

«Приношу глубочайшие извинения пассажиру, которого силой сняли с самолета, и всем пассажирам на борту. Такого не должно больше случиться ни с кем», – говорится в заявлении Оскара Муньоса, гендиректора United Airlines (третья по величине авиакомпания США, 143 млн пассажиров в 2016 г.). Заявление опубликовано на сайте авиакомпании во вторник ночью (по московскому времени). «Я обещаю: мы исправимся», – завершает обращение Муньос.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике