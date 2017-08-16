Улюкаев прибыл в суд с электронной книжкой

В 9.20 мск 16 августа экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев прибыл в Замоскворецкий суд Москвы на рассмотрение уголовного дела по существу. В суд он пришел с электронной книжкой, а журналистам объяснил, что читает Чехова. На вопрос, почему именно Чехова, бывший министр ответил, что «это великий русский писатель», и добавил, что у него в последнее время было мало времени для чтения.

Предварительные слушания по делу Улюкаева прошли 8 августа в закрытом режиме. Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль обещала, что заседание 16 августа будет открытым. Неделю назад суд продлил домашний арест экс-министру до 27 января 2018 г. Хиль также сообщила, что сторона обвинения заявила главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в качестве свидетеля. «Возможно, он будет вызван в суд», – добавила она.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева 27 июля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКР). Следственный комитет в конце июля подтвердил, что расследование в отношении бывшего министра завершено, а обвинительное заключение направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения дела по существу.

Уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено 15 ноября 2016 г. После задержания бывший министр был помещен под домашний арест. В тот же день президент Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.

Следствие считает, что Улюкаев требовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вину не признает.