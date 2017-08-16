Донской: граница России с Казахстаном по озеру Сладкое не изменится

Россия не будет менять государственную границу из-за озера Сладкое, которое оказалось целиком на территории Казахстана, сообщил в Facebook министр природы Сергей Донской.

«Никаких изменений государственных границ — поскольку водный объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня», — написал он. По словам Донского, осенью уровень воды в озере поднимется после выпадения осадков, и граница между Россией и Казахстаном вновь будет проходить по его акватории.

10 августа на сайте районной администрации появилась новость под заголовком «Озеро Сладкое теперь в Казахстане!», согласно которой до проведения демаркационных работ треть озера в 5 км от деревни Покровка Купинского района находилась на российской территории. Однако после демаркации озеро полностью оказалось на территории Казахстана, а жителей Новосибирской области и туристов просили не нарушать пограничный режим.

В пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области объяснили, что озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло.