Путин потребовал не ставить ведомственные инструкции выше закона, как это делало НКВД

Президент Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры назвал недопустимыми случаи, когда ведомственные документы имеют приоритет перед законом, как это было во времена сталинского НКВД. Как сообщает «Интерфакс», участники совещания обратили внимание президента на ситуации, когда грузы, которые перемещаются внутри России, подвергаются таможенным процедурам. По их словам, это происходит потому, что несмотря на поправки в закон ряд ведомств разослал на места специальные методические письма.

«Какие могут быть методические письма, противоречащие закону?» - прокомментировал это Путин. «Это практика НКВД. Точно-точно. Раньше так и было. Ведомственные инструкции ставились выше закона. Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику», - добавил он.