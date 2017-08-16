Саакашвили планирует 10 сентября приехать на Украину из Польши

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину 10 сентября.

«Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область)», - сказал он в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook в среду вечером.

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. В Киеве заявляли, что смогут пропустить его на украинскую территорию только при наличии визы.