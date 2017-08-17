Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций

Министерство юстиции России включило в перечень запрещенных организаций религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Организации включены в перечень на основании решения Верховного суда России, определения апелляционной коллегии Верховного суда, в соответствии с КоАП РФ и федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», отметили в ведомстве.