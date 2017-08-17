От Навального потребуют 1 млн рублей за срыв работы депутата

Муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель и лидер политической группы SERB Игорь Бекетов подали иск к Алексею Навальному о компенсации морального вреда на сумму более 1 млн руб., сообщил ТАСС сам Брумель. Он считает, что акция, которую оппозиционер провел на Тверской площади, и массовые беспорядки, которые устроили его соратники, сорвали празднование Дня России. «Поначалу мы определили сумму компенсации по 500 000 руб., но сейчас мы уточним конечную сумму и заявим новые исковые требования. Считаем, что мы солидарно пострадали от противоправных действий Навального», - заявил он. «Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник», - добавил Брумель.

Сначала иск был направлен в Тверской суд по месту проведения акции, суд иск вернул. Теперь иск будет подан в Люблинский суд.

По словам Брумеля, из-за событий на Тверской площади у него был стресс. Как говорится в его иске, из-за этого он «не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности».

Адвокат Навального Иван Жданов пока не знает об иске, сам иск он не получил, если получит, то будет действовать в соответствии с законом.

12 июня в Москве и других городах России по инициативе Навального прошли антикоррупционные акции. В столице мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова, но накануне политик выпустил видеообращение, в котором сообщил, что акция переносится на Тверскую улицу из-за проблем с организацией звука. По данным «ОВД-инфо», в Москве на акции был задержаны 823 человека. Самого Навального задержали в подъезде его дома, затем он получил 25 суток административного ареста.