Фургон въехал в толпу в центре Барселоны

В центре Барселоны белый фургон наехал на пешеходов, сообщает Sky News. В полиции сообщили, что в результате наезда есть пострадавшие, их число не уточняется. Инцидент произошел в районе улицы Рамбла, жителей города и туристов попросили избегать района площади Каталонии.

Место происшествия оцеплено, близлежащие станции метро закрыты, на месте происшествия работают медики.

Власти пока не рассматривают версию теракта, отмечает El Pais. За рулем мог находиться наркоторговец, однако официального подтверждения этой информации пока нет. По информации издания, водителю удалось скрыться с места происшествия.