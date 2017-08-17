Полиция подтвердила гибель людей при наезде фургона в Барселоне

Каталонские силы безопасности подтвердили факт гибели людей при наезде фургона на пешеходов в туристическом центре Барселоны. В сообщении полиции в Twitter отмечается, что «есть жертвы и раненые», но их точное число не указывается.

Ранее испанские СМИ сообщали о минимум одном погибшем и 20 раненых. По другим данным, насчитывается двое погибших. Местное TV3 сообщило, что погибших может быть шесть человек.

По имеющейся информации, белый фургон целенаправленно сбивал пешеходов на протяжении 500 м, заезжая на тротуар. Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из него и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города, но это пока официально не подтверждено.