Председатель ЕК выразил соболезнования близким погибших в теракте в Барселоне

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о своей глубокой скорби в связи с терактом, по его выражению, «поразившим сердце Барселоны».

«Я выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также премьер-министру (Мариано) Рахою и народу Испании. Мои мысли обращены к людям в Барселоне», - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.

По его словам, Европейская комиссия - в полном распоряжении властей Испании для оказания любой помощи.