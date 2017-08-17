Посольство России уточняет, есть ли среди пострадавших от теракта в Барселоне россияне

Посольство России в Испании на данный момент не располагает информацией о том, пострадали ли россияне в результате теракта в Барселоне.

«Информация о наличии или отсутствии российских граждан среди пострадавших уточняется», - сказали «Интерфаксу» в дипмисии.

Как сообщалось, фургон на большой скорости врезался в толпу в центре Барселоны. Согласно официальным данным, погиб один человек, 32 - ранены. При этом местные СМИ сообщают о 13 погибших.