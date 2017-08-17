Туск соболезнует в связи с терактом в Барселоне

Председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил в четверг солидарность Барселоне в связи с террористическим наездом автомобиля на толпу в столице Каталонии.

«Вся Европа поддерживает Барселону. Наши мысли обращены к жертвам и всем, кто пострадал в этой отвратительной атаке против невинных людей», - написал он в своем Twitter.

Не менее 13 человек погибли при наезде фургона на людей в туристическом центре Барселоны. Об этом ранее в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.