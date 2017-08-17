Трамп осудил теракт в Барселоне и пообещал Испании любую помощь

Президент США Дональд Трамп осудил теракт в Барселоне. Он сообщил это в Twitter. Он пообещал, что Соединенные Штаты готовы оказать Испании любую помощь. «Будьте сильными, мы вас любим!», - завершил он послание.

Незадолго до этого соболезнования в связи с терактом выразила первая леди США Меланья Трамп.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон предложил Испании помощь Соединенных Штатов в расследовании теракта. Он заявил это на пресс-конференции в Вашингтоне. «Террористы по всему миру должны знать: Соединенные Штаты и наши союзники преисполнены решимости найти вас и привлечь к ответственности», - пообещал он. Граждан США, находящихся в Барселоне, он призвал связаться в семьями. По его словам, дипмиссии США в Мадриде и Барселоне сейчас помогают всем согражданам, которых мог затронуть теракт.