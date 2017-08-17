Тиллерсон предложил Испании помощь США в расследовании теракта

Госсекретарь Рекс Тиллерсон предложил Испании помощь Соединенных Штатов в расследовании теракта. Он заявил это на пресс-конференции в Вашингтоне. «Террористы по всему миру должны знать: Соединенные Штаты и наши союзники преисполнены решимости найти вас и привлечь к ответственности», - цитирует его ВВС. Граждан США, находящихся в Барселоне, он призвал связаться в семьями.

По его словам, дипмиссии США в Мадриде и Барселоне сейчас помогают всем согражданам, которых мог затронуть теракт.

Тиллерсон выразил соболезнования семьям погибших и посочувствовал пострадавшим.

Фрагменты видеозаписи его выступления выложены в микроблоге госдепа. Соболезнования в связи с терактом выразила в Twitter и первая леди США Меланья Трамп.

17 августа вечером фургон въехал в толпу пешеходов на популярной у туристов улице Рамбла в центре Барселоны. По предварительным официальным данным полиции, погиб один человек, 32 получили травмы. СМИ со ссылкой на источники сообщают о 10 или 13 погибших. Полиция расценивает наезд как теракт. Водитель фургона скрылся с места ДТП.