Тереза Мэй осудила теракт в Барселоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с терактом в Барселоне. Как сообщает Guardian, она осудила «ужасное нападение» и заверила, что Британия солидарна в Испании в борьбе с террором.

17 августа вечером фургон въехал в толпу пешеходов на популярной у туристов улице Рамбла в центре Барселоны. По предварительным официальным данным полиции, погибли 13 человек, ранены еще 50. Задержан подозреваемый участник нападения. Сообщения о засевших в баре вооруженных мужчинах и их заложниках полиция опровергла.

В Лондоне аналогичные теракты были совершены в июне и в марте 2017 г. 3 июня восемь человек погибли в результате наезда фургона на пешеходов на Лондонском мосту и последовавших нападений на людей трех джихадистов с ножом. 22 марта пять человек погибли в результате наезда машины на пешеходов на Вестминстерском мосту, а водитель затем насмерть зарезал полицейского у парламента.

Аналогичные теракты произошли 9 августа в Париже (пострадали шесть военнослужащих), 7 апреля в Стокгольме (убиты четыре человека в магазине). 19 декабря 2016 г. в Германии гражданин Туниса Амис Амри на фуре наехал на людей на рождественской ярмарке в Берлине и убил 12 человек. 14 июля 2016 г. гражданин Туниса Мохамед Лауаэй-Булель на грузовике вечером проехал по пешеходам на знаменитой Набережной Англичан в день празднования взятия Бастилии, погибли 86 человек.