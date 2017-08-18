МИД России открыл «горячие линии» для россиян в связи с терактами в Испании

Россияне, а также пострадавшие и их семьи могут получить по телефону информацию о терактах в Испании, сообщает Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

«Испания - открыты горячие линии для информирования граждан о терактах +34932142124, а также для пострадавших и их семей - +34900400012», - сообщается в микроблоге ДСКЦ МИД РФ в Twitter.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». По последним данным, только одна гражданка России пострадала во время теракта в Барселоне.

Кроме того, шесть человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, полицейский был ранен в ходе перестрелки с подозреваемыми. Два взрыва прогремели в еще одном испанском муниципалитете - Альканаре, в результате один человек погиб, семеро пострадали. Предполагалось, что причиной взрывов стала утечка газа.

Позднее было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали жильцы.