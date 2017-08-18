При теракте в Барселоне пострадала россиянка

В результате теракта в Барселоне 17 августа пострадала гражданка России, сообщает Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«На данный момент известно об одной гражданке России - самостоятельной туристке, которая находилась на месте совершения теракта и получила легкие ссадины. Ей была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась», - говорится на сайте ведомства.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».