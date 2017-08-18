В Барселоне пострадали граждане 24 стран

Среди пострадавших от теракта в Барселоне 26 граждан Франции. Состояние 11 из них оценивается как тяжелое, сообщает Reuters со ссылкой на МИД Франции. Руководитель ведомства Жан-Ив Ле Дриан собирается в пятницу прилететь в Барселону.

Правительство Австралии сообщает о трех пострадавших австралийцах: двое мужчин из провинции Виктория получили легкие травмы, женщина из Нового Южного Уэльса госпитализирована, ее состояние тяжелое, но стабильное. Как сообщает ВВС, премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл выразил солидарность с народом Каталонии и Испании и подчеркнул необходимость борьбы с экстремизмом.

Агентство по гражданской обороне Испании сообщило, что при теракте пострадали граждане не менее 18 государств: Испании, Франции, Нидерландов. Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира. Всего пострадавших больше сотни. Позднее ВВС уточнило, что пострадали граждане 24 государств.

Пресс-служба Ростуризма сообщила, что пострадала и одна гражданка России, передает «РИА Новости».