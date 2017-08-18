Медведев: теракту в Барселоне нет оправдания

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования главе испанского правительства Мариано Раною в связи с терактом в центре Барселоны. «От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в центре Барселоны», — говорится в телеграмме, текст которой приводится на сайте правительства.

«Этой преступной акции международных террористов не может быть оправдания. Все виновные в ее подготовке и проведении должны понести суровую ответственность», — отметил премьер. Он передал слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». По последним данным, только одна гражданка России пострадала в результате произошедшего.