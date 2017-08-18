СМИ узнали имя предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне

По подозрению в совершении теракта в Барселоне разыскивается 18-летний Муса Укабир, пишет газета La Vanguardia со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Полиция выясняет, нет ли этого человека в числе террористов, ликвидированных после теракта в Камбрильсе.

Отмечается, что Укабир является братом задержанного ранее 34-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Муса Укабир украл документы у своего старшего брата, чтобы арендовать два фургона. Одно из транспортных средств затем было использовано для совершения теракта. Об этом пишет газета El Mundo.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали. По последним данным, среди пострадавших одна гражданка России.