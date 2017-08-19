Трамп поблагодарил Бэннона за службу

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Стива Бэннона, который в пятницу покинул пост советника главы государства по стратегическому анализу. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Я хочу поблагодарить Стива Бэннона за его службу. Он присоединился к моей кампании против нечестной Хиллари Клинтон — это было здорово! Спасибо», — написал Трамп.

Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подозревал Бэннона в утечках информации журналистам. По данным издания, президент жаловался на Бэннона другим приближенным.