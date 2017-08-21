Сербия отозвала всех сотрудников посольства в Македонии

Сербия отозвала всех сотрудников посольства в Скопье, в здании не осталось людей, сообщают ТАСС и болгарские «Новините» со ссылкой на македонский телеканал BGNES. МИД Македонии сообщил, что получил уведомление от дипмиссии, что сотрудников отозвали в Белград для консультаций. В ведомстве добавили, что не знают причин этого отзыва и сейчас обсуждают ситуацию в сербским внешнеполитическим ведомством.

Посол Сербии в Скопье Душанка Дивик-Томич через SMS сообщил сербским СМИ, что сам он комментировать ситуацию не может, и предложил звонить в МИД Сербии. Сербское государственное информагентство сообщило, что руководитель МИД Ивица Дачич позднее в понедельник разъяснит положение вещей.

МИД Македонии отметил, что власти страны делают все для охраны посольства Сербии в соответствии с Венской конвенцией.

«Новините» напоминает, что отношения двух стран обострились после того, как выяснилось, что в штурме парламента Македонии 27 апреля участвовал представитель сербских спецслужб при посольстве Горан Живалевич. В июле Ивица Дачич в Греции назвал ошибкой признание Белградом республики Македонии. В начале июня директорат служб безопасности и контрразведки Македонии выпустил доклад, из которого следовало, что Македония в течение последних девяти лет была объектом пропаганды, подрывной и разведывательной деятельности со стороны российского посольства в Скопье, добавляют «Новините».