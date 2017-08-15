В МИД России отвергли обвинения во вмешательстве в дела Македонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg, в которой приведено высказывание министра обороны Македонии о том, что Россия пыталась вмешиваться во внутренние дела страны.

«Подчеркиваем, что обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Македонии полностью надуманны и опираются лишь на голословные обвинения русофобов, а также устраиваемые ими информационные вбросы. Видим в этих инсинуациях попытки недругов России и Македонии осложнить традиционно дружественные связи между нашими странами, отвлечь внимание македонских граждан от реальных угроз суверенитету и территориальной целостности их страны, связанных, в том числе, с линией на втягивание Скопье в НАТО любой ценой, без учета коренных национальных интересов», – заявила Захарова.

Она также заявила, что в материале Bloomberg были «сделаны недобросовестные ссылки», и попросила агентство «опубликовать полный текст или аудио/видео запись интервью (министра обороны) Радмилы Шекеринской». МИД России также ждет от Македонии разъяснений относительно утверждений, «до сих пор не опровергнутых и даже продублированных на сайте минобороны Македонии».

В материале Bloomberg от 8 августа приведены цитаты из интервью с Радмилой Шекеринской,которая утверждала, что у Македонии есть данные «о попытках России повлиять на политическую область и область безопасности». «Мы обеспокоены этим. Мы считаем, что членство Македонии в НАТО может положить конец этим попыткам», – цитировало агентство министра.