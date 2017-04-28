МИД России считает недопустимым внешнее вмешательство в дела Македонии

В Министерстве иностранных дел России озабочены сложившейся в Македонии ситуацией. Как сообщалось, вечером в четверг националистически настроенные демонстранты ворвались в парламент Македонии, протестуя против избрания спикером албанца Талата Хафери, и избили нескольких депутатов. Полиции пришлось применять шумовые гранаты против нападавших.

В российском МИДе отметили, что представители Евросоюза и США незамедлительно приветствовали нового председателя парламента. «Такая молниеносная скоординированная реакция, несомненно, является свидетельством того, что произошедшее планировалось заранее, с негласного ведома «внешних кураторов» македонской оппозиции. Это вновь подтверждает тезис о том, что главной причиной нынешнего внутриполитического кризиса в Республике Македонии является грубейшее вмешательство во внутренние дела этой страны», — говорится в комментарии МИДа.

В ведомстве полагают, что адекватное разрешение данной ситуации может быть найдено «только путем внутримакедонского диалога в рамках конституционно-правового поля». Поэтому необходимо прекратить любое внешнее давление и позволить ответственным политическим силам Македонии самим определить дальнейшее развитие страны, подчеркнули в МИДе.