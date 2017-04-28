В беспорядках у здания парламента в Македонии пострадали более 100 человек

Как минимум 100 человек, в том числе 22 полицейских и три депутата, получили травмы во время беспорядков у здания македонского парламента, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

Вечером в четверг националистически настроенные демонстранты ворвались в парламент Македонии, протестуя против избрания спикером албанца Талата Хафери, и избили нескольких депутатов, в том числе лидера Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева. Полиции пришлось применять шумовые гранаты против нападавших.

Сейчас ситуацию удалось нормализовать, вокруг здания парламента установлены металлические заграждения. Сегодня происшедшее будет обсуждаться на встрече президента Македонии Георге Иванова с лидерами всех парламентских партий.