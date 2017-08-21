Марсово поле в Петербурге исключили из списка гайд-парков

Марсово поле в Петербурге исключили из перечня гайд-парков. Постановление правительства Петербурга опубликовано на официальном сайте Смольного. Документ подписан губернатором города Георгием Полтавченко.

Таким образом, в Петербурге осталось четыре гайд-парка, где согласование публичных мероприятий носит уведомительный характер: это территории в Удельном парке, Полюстровском парке, саду им. 30-летия Октября и Южно-Приморском парке. Все они находятся не в центре города.

Члены Общественного совета ГУ МВД по Петербургу предложили пересмотреть закон о проведении общественных акций на Марсовом поле после митинга против коррупции 12 июня.

Согласно прежней редакции закона Санкт-Петербурга, часть Марсова поля с 2012 г. является гайд-парком - единым местом, специально отведенным для митингов и протестных акций. Для проведения массовых мероприятий там не нужно согласование с властями города. В то же время Смольный вправе запретить проведение нескольких мероприятий одновременно.

Для согласования публичного мероприятия не на территории гайд-парка организаторам необходимо подать соответствующую заявку в администрацию района и получить разрешение.