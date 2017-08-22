Белый дом раскритиковал Пакистан за помощь афганским боевикам

Президент США Дональд Трамп, представляя новую стратегию Белого дома по Афганистану, раскритиковал Пакистан, предоставляющий «безопасные гавани террористическим организациям», – приводит его слова CNN.

«Мы платим Пакистану миллиарды и миллиарды долларов, тогда как они дают приют террористам, с которыми мы сражаемся», – возмущался Трамп, призвав немедленно с этим покончить.

Также Трамп потребовал более эффективного сотрудничества по Афганистану от Индии – регионального конкурента Пакистана. Президент США призвал Дели «помочь с Афганистаном», особенно в том, что касается экономики и развития, намекнув, что от торговли в США Индия также получает миллиарды долларов.

Выступая перед военными, Трамп дал понять, что принял предложение Пентагона об увеличении численности войск почти вдвое – на 4000 человек, заявив, что сейчас в регионе находятся 8400 американских солдат, отмечает Associated Press.