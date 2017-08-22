Около 60 человек пострадали при пожаре в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону после крупного пожара в частном секторе за медицинской помощью обратились 58 человек, сообщил на заседании правительства области директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС по Ростовской области Сергей Панов. Он уточнил, что девять человек госпитализированы.

Все пострадавшие получат единовременную матпомощь в размере 20 000 руб. Полностью утратившие имущество получат 100 000 руб., получившие тяжкий вред здоровью – 400 000 руб.

К настоящему открытое горение ликвидировано, из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек.

В регионе введен режим ЧС.