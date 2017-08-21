Пострадавшие от пожара в Ростове-на-Дону получат единовременно по 20 000 рублей

Жители Ростова-на-Дону, чье имущество пострадало при крупном пожаре в центре города, во вторник получат единовременную материальную помощь в размере 20 000 руб. на одного пострадавшего, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев.

По его словам, дальнейшая материальная поддержка из областного и городского бюджетов будет установлена позднее.

Ранее сообщалось, что пожар локализован, из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек.

В ликвидации пожара были задействованы семь вертолетов МЧС России, Минобороны и Росгвардии.