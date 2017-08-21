Открытое горение в Ростове-на-Дону ликвидировано

Пожарные при поддержке авиации ликвидировали открытое горение в жилом секторе в центре Ростова-на-Дону.

«Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь», - заявил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, сейчас на месте работают более 2000 человек и семь воздушных судов.

Всего при пожаре в частном секторе сгорели более 100 построек, в том числе свыше 80 жилых домов. 45 человек пострадали, семь из них были госпитализированы, погибших нет. Жители Ростова-на-Дону, чье имущество пострадало при ЧП, во вторник, 22 августа, получат единовременную выплату в 20 000 руб. на одного пострадавшего.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков сообщил, что на всей территории Ростовской области вводится режим ЧС.