«Интерфакс»: пожар в Ростове-на-Дону, вероятно, произошел из-за короткого замыкания неисправной техники

Причиной крупного пожара в Ростове предположительно стало короткое замыкание, умышленный поджог не рассматривается в качестве основной версии, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник в силовых структурах южного региона.

«Вероятной причиной случившегося стало короткое замыкание неисправной бытовой техники. Версия поджога не рассматривается как основная», - сказал собеседник агентства.

Между тем журналисты телеканала «Россия 24» (ВГТРК) после беседы с местными жителями назвали среди возможных версий пожара поджог.

Тем временем агентству «Интерфакс-Юг» жители пострадавших от огня домов также заявили, что они не исключают возможность возникновения пожара в результате поджога.

«За последнее время у нас уже произошло несколько пожаров в частных домах, однако их удавалось оперативно потушить. Мы не исключаем, что нынешняя ситуация - результат чьих-то злонамеренных действий. Тем более что наши дома находятся в самом центре города», - сказал один из жителей.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону горят 25 жилых домов, близлежащие кварталы отключены от света и газа. По последним данным, площадь пожара достигла 10 000 кв. м. В городе введен режим ЧС.