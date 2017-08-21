На всей территории Ростовской области введен режим ЧС

Из-за пожара в центре Ростова-на-Дону на всей территории области был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ранее режим ЧС был введен только в Ростове-на-Дону.

При пожаре пострадали 45 человек, семь из них были госпитализированы, сообщали в региональном центре медицины катастроф. К настоящему времени огонь локализован, из зоны возгорания эвакуированы 650 человек.

Жители, чье имущество пострадало при пожаре, во вторник получат единовременную материальную помощь в размере 20 000 руб. на одного пострадавшего, сообщал глава администрации города Виталий Кушнарев.