Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону выросло до 45 человек

Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 45 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

«По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 45 человек. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести. Еще 38 пострадавшим помощь оказана амбулаторно», - сказал собеседник агентства.

В центре Ростова-на-Дону горели 25 частных домов - 14 одноэтажных и 11 двухэтажных - на общей площади почти 10 000 кв. м. В настоящий момент пожар локализован на всей площади. Тушение осложнено плотной застройкой и порывистым ветром.