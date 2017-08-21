В МЧС заявили о локализации пожара в центре Ростова-на-Дону

Пожарные локализовали возгорание на площади около 10 000 кв. м в центре Ростова-на-Дону, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

«Локализация пожара произошла в 18.53 мск», - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что из зоны возгорания эвакуировано 650 человек. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек.

В городе введен режим ЧС. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания, проводится эвакуация жителей из многоэтажных домов, расположенных по ул. Нижегородской, в непосредственной близости от очага.

В ликвидации пожара задействованы семь вертолетов МЧС России, Минобороны и Росгвардии.