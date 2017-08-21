Пожар в Ростове-на-Дону охватил 15 домов

Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону охватил уже 12 частных домов, площадь горения достигла 6500 кв. м, сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области.

«На данный момент (15.00 мск) горят 12 частных жилых домов - два двухэтажных и десять одноэтажных на общей площади 6500 кв. м, - сказал представитель пресс-службы ГУ МЧС. - Эвакуированы до 300 человек». По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. Однако ТАСС ранее сообщило о наличии пострадавших со ссылкой на городскую больницу скорой помощи.

По сообщению РИА «Новости» на 15.42 мск, эвакуированы уже более 500 человек, горят более 15 домов. Пожар не удается локализовать, тушению мешает сильный ветер. Перекрыты соседние улицы, сообщается о взрывах газовых баллонов.

Тушение пожара ведется по четвертому номеру сложности (из пяти возможных). «Работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер порывами до 15 м/с», - сказал представитель МЧС. В борьбе с огнем задействован пожарный вертолет Ми-8 и пожарный катер «Вьюн». «Готовятся к применению два вертолета Росгвардии и два вертолета Минобороны», - сказал собеседник агентства. В Ростове сохраняется предупреждение о чрезвычайной пожароопасности (5 класс). Температура воздуха в столице Юга России - плюс 33 градуса.

По сообщениям местных СМИ, пожар охватил несколько кварталов частного сектора на Театральном спуске Ростова-на-Дону, в самом центре города - ниже Театральной площади и монумента «Ростов - город воинской славы». Жители района, ограниченного Нижегородской, Орловской улицами и Чувашским переулком, считают причиной пожара поджог, пишет DonNews. По данным издания, жителям предлагали покинуть дома с выплатой компенсации вдвое ниже рыночной стоимости, чтобы расчистить место под строительство. На Театральной площади запланирована фан-зона к чемпионату мира по футболу 2018 г.