Природные пожары в Иркутской области охватили более 300 000 га

В Иркутской области на утро 22 августа площадь природных пожаров составляла 308 867 га, в регионе был зафиксирован 51 природный пожар в трех районах, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного правительства. На землях лесного фонда тушат 12 пожаров общей площадью 14 381 га, из которых один очаг в Жигаловском районе локализован на 85 га, продолжают действовать 10 в Катангском районе и один – в Нижнеилимском. Чиновники объясняют, что пожары начались из-за гроз.

В зоне постоянного космического мониторинга под наблюдением находится 39 пожаров в Катангском районе общей площадью 294 500 га – 102 996 га тайги и 191 490 га лесотундры. Их не тушат из-за их крайней удаленности, решила региональная комиссия по ЧС.

Утром 21 августа в регионе было зарегистрировано 49 природных пожаров на общей площади 265 189 га.

Минприроды Забайкалья сообщило, что утром во вторник дым из лесных пожаров в Иркутской области достиг Читы, в Забайкалье свои леса не горят. В понедельник сообщалось о задымлении в пригороде Улан-Удэ. Забайкальский край граничит с Бурятией, которая, в свою очередь, через озеро Байкал соседствует с Иркутской областью.