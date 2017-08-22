ТАСС: Серебренников вину не признал

Режиссер Кирилл Серебренников на допросе не признал вину в организации хищения 68 млн руб., выделенных из бюджета на проект «Платформа». Это сообщил информированный источник ТАСС. По его словам, «Серебренников отвергает все обвинения». Официальными комментариями следствия и адвоката Серебренникова ТАСС пока не располагает. Ранее худрук «Гоголь-центра» проходил по делу о хищении бюджетных денег свидетелем, но 22 августа утром Следственный комитет сообщил, что задержал его как подозреваемого, предъявит ему обвинение и попросит суд выбрать меру пресечения.

Сам Серебренников еще как свидетель дал показания на коллег из «Седьмой студии», после чего те стали сотрудничать со следствием, сообщил «Интерфаксу» источник, информированный о ходе расследования. «Следствие располагает достаточными доказательствами, подтверждающими причастность Серебренникова к хищению бюджетных средств», - утверждает он. После того как режиссер дал показания на коллег, главный бухгалтер организации Нина Масляева (арестована как обвиняемая по этому делу), еще одна сотрудница бухгалтерии - Татьяна Жирикова (проходит по делу свидетелем) и некоторые другие лица дали показания уже на самого Серебренникова, утверждает собеседник агентства. Ранее было известно, что вину признавала только Масляева и давала показания, что участвовала в обналичивании. О том, что в основу обвинений Серебренникову легли не только показания Масляевой, говорил и источник ТАСС.

В середине дня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что режиссера начали допрашивать в здании СК в Москве.

Утром стало известно, что Серебренникова задержали в Петербурге, где он работает над фильмом «Лето» о Викторе Цое, и доставили в Москву. Его адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что узнал о задержании от следователя, который ему позвонил в 10.30. Харитонов говорил, что до его возвращения в Москву Серебренников не должен был давать показания.