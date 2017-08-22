Суд продлил на полгода арест экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве, на время рассмотрения его дела в суде.

Согласно постановлению, арест Белых установлен на шесть месяцев с момента поступления дела в суд (4 августа), то есть до 4 февраля 2018 г.

«Суд находит ранее избранную Белых меру пресечения законной и обоснованной, так как необходимость ее избрания подтверждается фактическими обстоятельствами дела», - считает суд.

Кроме того, Белых разрешили жениться в сизо. «Судья сообщила нам, что после допроса в качестве свидетеля 5 сентября Екатерине (Рейферт, невесте) будет предоставлена возможность встретиться с Никитой Юрьевичем в сизо для заключения брака», - сказала адвокат Белых Марина Ярош.

Она заявила «Интерфаксу», что защита намерена обжаловать решение суда о продлении ему ареста.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в Москве, следствие утверждает, что его задержали с поличным при получении взятки. 29 марта Следственный комитет заявил, что расследование дела завершено. Экс-губернатора официально обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 000 евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведением предпринимательской деятельности на территории Кировской области.