Восстановлено электроснабжение домов, оказавшихся в зоне пожара в Ростове-на-Дону

Энергетики восстановили электроснабжение домов, уцелевших после пожара, вспыхнувшего в центре Ростова-на-Дону днем 21 августа. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании «Донэнерго».

«На 17:00 22 августа 2017 г. бригады "Донэнерго" завершили работы по восстановлению электрических сетей к уцелевшим домам, оказавшимся в зоне пожара в квартале ниже Театральной площади. Последними были включены абоненты по улицам 7-го Февраля, Седова, Нижнебульварной, Орловской и по переулку Чувашскому», - говорится в сообщении.

Ранее при проведении спасательных работ на месте пожара специалисты отключили часть абонентов от электросетей.