Губернатор предложил не застраивать территорию пожара в Ростове-на-Дону

Ростовские власти могут отказаться от застройки территории в центре Ростова-на-Дону, где накануне в крупном пожаре сгорели более сотни частных жилых домов.

«Вчера на заседании городского штаба я внес вопрос не застраивать территорию пожара. Однако этот вопрос требует внимательного и тщательного рассмотрения», - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он уточнил, что генплан Ростова и так предусматривает рекреационную зону на Театральном спуске к Дону.

Он сообщил, что ростовчан, чьи дома пострадали из-за пожара, пока переселят в гостиницы.

Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону начался в 12.52 мск в понедельник. Сгорели более 100 домов на площади более 10 000 кв. м. Из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. К утру вторника получены заявления от 467 пострадавших на пожаре. В 13.21 мск вторника объявлена полная ликвидация пожара.

По сообщениям местных СМИ, жители сгоревших домов считают причиной пожара поджог ради освобождения площади под новое строительство. «Сотрудникам правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, дано поручение проверить версию поджога домов в центре Ростова-на-Дону. Люди неоднократно обращались по поводу поджога, но я бы не делал поспешных выводов. Была версия о том, что это сделано в интересах застройщика», - заверил сегодня Голубев.