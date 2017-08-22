СМИ: в Ракке погибли более 80 человек во время ударов коалиции

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Ракка на севере Сирии, за сутки погибли 78 мирных граждан, сообщило сирийское национальное агентство САНА.

Также, по данным агентства, менее чем за 48 часов до авианалетов в Ракке самолеты коалиции нанесли удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасаке, в результате чего погибли 20 жителей.

В ООН сообщения о гибели нескольких десятков человек в Ракке назвали «неподтвержденнными», однако осудили любые атаки на мирных жителей страны. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, если информация о жертвах подтвердится, то это будет «шокирующее напоминание, что мирные жители продолжают нести основное бремя войны».